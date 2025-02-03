الإطار التنسيقي يشيد بالإجراءات الحكومية محليا ودوليا

اشاد الإطار التنسيقي، الاثنين، بالإجراءات الحكومية محليا ودوليا، فيما ثمن أداء وإقرار تعديل الموازنة.





وقالت ‏ الاعلامية للاطار في بيان، "عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين بحضور في هادي العامري".

‏وناقش الاطار التنسيقي بحسب البيان "اخر المستجدات على الساحتين العراقية والدولية"، و‏ثمن "اداء واقرار موازنة 2025".

كما اشاد بـ"الاجراءات الحكومية على الصعيدين المحلي والدولي".

ورحب بـ"الاستقرار الذي تشهده المنطقة"، داعياً الى "مزيد من الجهود الدولية لتحقيق والاستقرار التامين، والعمل على معالجة الحرب وتقديم الدعم للمتضررين منها".