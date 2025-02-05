المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة

نيوز - محلي

اعلنت الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، ان قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "بموجب احكام المادة (94) من دستور جمهورية لعام 2005 نصت على (قرارات باتة وملزمة للسلطات كافة)".

واضافت ان "النص المذكور يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية"، مشيرة الى ان "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ حيث ان هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".