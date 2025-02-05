المشهداني يدعو القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة

وذكر المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان ورد لـ نيوز، أنه "من باب المسؤولية الوطنية وتداعـيات المشهــد السياسي القوى السياسية أولاً، وأعضاء ائتلاف إدارة كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ لبــحث التحديات التي تواجه العراق".ودعا الى "الوصول إلى توحيد الرؤية الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية التي ظهرت مؤخراً".