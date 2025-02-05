السوداني والمشهداني يؤكدان أهمية تكامل عمل السلطتين

وقال في بيان، "استقبل رئيس السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس المشهداني، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة في البلاد، والملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والخدمية".

وشهد اللقاء "التأكيد المشترك على أهمية تكامل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل المضي في تحقيق مستهدفات البرنامج الحكومي، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على تلبية تطلعات المواطنين".



وأشاد بـ"إقرار تعديل قانون الموازنة، بما يمكّن الحكومة من تنفيذ برنامج عملها وفق الأولويات والضرورات التي تتطلبها الأوضاع الخدمية والمعاشية لشعبنا، في جميع المحافظات".