وزير الخارجية يوجه دعوة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية لزيارة بغداد

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ نيوز، أن "حسين، التقى اليوم وزيرة الاقتصاد والمالية في المغربية، نادية فتاح، في العاصمة الرباط، لبحث سبل تعزيز الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".وأكد الوزير خلال اللقاء "أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين والمغرب، مشيراً إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة وأسس راسخة لتحقيق هذا . كما شدد على وجود فرص واسعة للتعاون بين البلدين، مستعرضاً الخطط الاقتصادية المستقبلية للعراق، ولا سيما في قطاع الاستثمار في الغاز، حيث من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال بحلول عامي 2028-2029".وتناول الوزير أيضاً "خطط في مجالات المصارف والتمويل والصناعة والسياحة، مشيداً بتجربة المغرب في مجال الطاقة المتجددة، ومؤكداً أهمية تعزيز المشترك في هذا القطاع لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد العراقي".كما أشار إلى "مجموعة من مشاريع مذكرات التفاهم التي ستسهم في تأسيس آليات عمل مشترك بين والمغرب، مؤكداً أهمية تحديد موعد لانعقاد اللجنة المشتركة العراقية-المغربية، وتنظيم منتدى لرجال الأعمال في لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين".من جانبها، هنّأت الوزيرة المغربية "الوزير على الاستراتيجية الوطنية التي ينتهجها العراق، وأشادت بخطة العمل الشاملة التي يجري تنفيذها. كما استعرضت مجالات والقطاعات الاقتصادية التي يمكن تطويرها مستقبلاً، مؤكدة أهمية وضع آليات فعالة لتعزيز الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الخارجية "دعوة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية لزيارة بغداد، لمواصلة الحوارات وتعزيز العلاقات الثنائية بين والمغرب".