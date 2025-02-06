السوداني يحدد موعد انتهاء استيراد الغاز من إيران

وقال السوداني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن "العراق حريص مع أوبك+ على حقوق المستهلكين والمنتجين وأصبح لدى بيئة جاذبة في مجال الاستثمارات".وأضاف "تعاقدنا على مشاريع ربط للكهرباء مع المملكة العربية وبدأنا بعملية ربط للطاقة مع دول الجوار لا سيما الأردن"، مشددا بالقول "سننهي استيراد الغاز من بحلول العام 2028".ولفت السوداني الى أن "عقد القمة العربية المقبلة في حدث مهم يتزامن مع ظرف عصيب في المنطقة"، مضيفا "لا نتعرض إلى أي ضغوط خارجية أو أي إملاءات".الى ذلك، قال السوداني "لدينا علاقة جيدة مع وعلاقة جيدة مع أميركا وهذه ميزة ولدينا علاقات مميزة مع العربية لا سيما المملكة العربية السعودية".وتابع "اتفقنا مع واشنطن على جدول زمني ينهي مهمة الدولي بحلول عام 2026"، مشيرا "ننسق مع سوريا بشأن تأمين الحدود وعودة اللاجئين ومستعدون لتقديم الدعم ولا نريد لسوريا أن تكون محطة للصراعات الأجنبية".