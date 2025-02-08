العراق والمغرب يبحثان التعاون الرياضي ودعم الاستثمارات والتنمية

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ نيوز، السبت، ان حسين "التقى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في مقر وزارة الخارجية المغربية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق بين البلدين".وأكد الوزير بوريطة، وفق البيان، "أهمية زيارة الوزير فؤاد حسين إلى المغرب، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك وهيكلة بين . كما شدد على أهمية أن يكون منصة اقتصادية للمغرب في المنطقة، وأن تكون المغرب منصة استثمارية للعراق على المستوى الأفريقي. وفي هذا السياق، أبدى ترحيبه بانعقاد اللجنة المشتركة بين على مستوى وزراء الخارجية، معتبراً أن ذلك سيعطي زخماً للعلاقات الثنائية المهمة".من جانبه، أعرب حسين عن "سعادته بزيارته الثانية إلى المملكة المغربية الشقيقة، مؤكداً الحاجة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص المتاحة عبر في إطار اللجنة المشتركة. كما شدد على أهمية تعزيز بين المؤسسات والشركات في القطاعات الحيوية، بما في ذلك المال، الصناعة، السياحة، والتجارة، بالإضافة إلى العمل المشترك في الساحة الإفريقية".وناقش الجانبان "القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة، حيث أعرب الوزير عن تطلع لاستضافة القمة العربية القادمة، معرباً عن أمله بمشاركة فعالة من المملكة المغربية. كما شدد على أهمية الأمني وتبادل المعلومات والخبرات، مشيراً إلى أن اكتسب خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب".وفي إطار تعزيز التبادل الثقافي والرياضي، أكد الجانبان "ضرورة تشجيع الزيارات الرسمية بين الوفود الحكومية، إلى جانب دعم الاستثمارات ورجال الأعمال. كما ناقشا إمكانية في مجال الرياضة والشباب، خاصة في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة بين في هذا القطاع".واتفق الوزيران على "أهمية استثمار إمكانيات الجاليات العراقية والمغربية في الخارج، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في دعم مسيرة التنمية في البلدين".يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العراقي-المغربي، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين في مختلف المجالات، بحسب البيان.