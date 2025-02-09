صدور أمر ولائي بإيقاف إجراءات إقالة عمار القيسي وتعيده رئيسا لمجلس بغداد – وثيقة

نيوز – سياسة



أعلنت الإداري، اليوم الاحد، صدور أمر ولائي بإيقاف إجراءات إقالة وتعيده لمنصبه رئيسا لمجلس محافظة .



وكانت مجلس محافظة قد صوت في 6 شباط 2025، على إقالة رئيسه القيسي، بالأغلبية المطلقة للأعضاء.