الدفاع تنفي ترشيح رئيس أركان الجيش لرئاسة الحشد الشعبي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة عبد يارالله، رئيساً لهيئة الحشد الشعبي".وأكدت الوزارة، أن "هذا عارٍ عن وأن رئيس أركان الجيش مستمر في عمله رئيساً لأركان الجيش".