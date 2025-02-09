نائب يحدد خروقات "حنث" اليمين من قبل رئيس الجمهورية

وقال الشبلي في بيان، إن "تهريب للنفط بوجود حامي ورعاية مصالح لفئة واحدة من الشعب دون الأخرى".وأضاف "قمع لحرية مواطنين يطالبون فقط بتوطين رواتبهم والمشروع الاخير في الاتصالات ممكن أن يغطي رواتب الاقليم".