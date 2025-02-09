نائب توجه سؤالا لرئيس الجمهورية يخص رواتب الإقليم

وجهت النائب ساهرة ‫الجبوري، الأحد، سؤالا الى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يخص رواتب موظفي إقليم .



وقالت في منشور على منصة "أكس"، "كان الاجدر بك دفع مستحقات من منفذ "باشماغ" و"دانا غاز"، ليتسنى للحكومة دفع رواتب موظفي الاقليم، وليس تقديم شكوى ضد بحجة عدم دفع الرواتب".

وسبق أن حدد النائب الشبلي، الأحد، أربعة خروقات "حنث" باليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، موضحا أن "تهريب للنفط بوجود حامي ورعاية مصالح لفئة واحدة من الشعب دون الأخرى".

وأضاف "قمع لحرية مواطنين يطالبون فقط بتوطين رواتبهم والمشروع الاخير في الاتصالات ممكن أن يغطي رواتب الاقليم".