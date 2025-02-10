"فاتحة لعهد جديد".. السوداني يهنئ عون وسلام باكتمال تشكيل حكومة لبنان

وذكر الناطق باسم باسم العوادي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تأكيداً على أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة بين ولبنان، بعث رئيس محمد شياع برقيتي تهنئة إلى؛ رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عبر فيهما عن خالص التهنئة، باسم العراق، حكومةً وشعباً، إلى الشقيق، بمؤسساته الحكومية وأطياف شعبه الكريم، بمناسبة اكتمال التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة"، متمنياً أن "تكون هذه الخطوة فاتحة لعهدٍ جديدٍ من الاستقرار والأمن، وبوابة واثقة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الرفاه والعيش الكريم".وبحسب البيان الحكومي، أكد في برقيتي التهنئة، "مواصلة دعم للأشقاء اللبنانيين، وتقديم كل ما يمكن أن يعزز قوّة هذا البلد العزيز وصموده بوجه التحدّيات، وإعادة الإعمار والازدهار كما هو العهد دائماً بلبنان، من أجل أن يسهم هذا البلد المحوري في المنطقة بدعم التنمية وترسيخ التكامل الاقتصادي والحضاري بين شعوبنا الشقيقة والصديقة".