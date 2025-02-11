السوداني والمبعوث الكويتي: الحوار السبيل الأمثل لتسوية الملفات المتبقية

‏وقال رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني، استقبل اليوم، مبعوث الكويت، محمد عبدالله أبو الحسن، بحضور السفير الكويتي لدى العراق".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، حيث نقل المبعوث الكويتي تحيات الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر إلى السوداني، وارتياح بلاده من النهج الذي تتعامل بها الحكومة العراقية لحل الملفات المشتركة مع بلاده".وتابع المكتب، أن "اللقاء شهد التأكيد على استمرار الحوار بين الشقيقين، بوصفه السبيل الأمثل لتسوية الملفات المتبقية، إذ ستتم مناقشتها أثناء اجتماعات الفنية المشتركة التي ستنطلق قريباً، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحوارات والمباحثات الثنائية".