السامرائي بشأن قرار المحكمة الاتحادية: انتصار للعدالة وخطوة مهمة نحو تصحيح المسار

السامرائي بشأن قرار الاتحادية: انتصار للعدالة وخطوة مهمة نحو تصحيح المسارأكد رئيس العزم، السامرائي، اليوم الثلاثاء، أن قرار الاتحادية برد الدعوى بشأن قانون العفو العام انتصارٌ للعدالة وخطوة مهمة نحو تصحيح المسار وإنصاف المظلومين.وقال السامرائي في تغريدة على منصة "أكس" وتابعتها نيوز، إن "قرار الاتحادية برد الدعوى بشأن قانون العفو العام انتصارٌ للعدالة وخطوة مهمة نحو تصحيح المسار وإنصاف المظلومين".وأضاف: "نبارك لعوائل المعتقلين الأبرياء الذين سيستفيدون من هذا القانون، ونثمن التزام السلطات القضائية بدعم التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن".واكد، أن "إنجاز هذا هو استكمال لمسار الاتفاق السياسي الذي أبرمناه مع القوى السياسية".