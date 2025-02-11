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في بغداد.. اجتماع تحضيري للقمة العربية المرتقبة

سياسة

2025-02-11 | 14:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في بغداد.. اجتماع تحضيري للقمة العربية المرتقبة
1,033 مشاهدة

ترأس وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، الاجتماع التحضيري العاشر للقمة العربية المقررة في بغداد خلال شهر ايار المقبل.

وقالت الخارجية في بيان، "ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، الاجتماع التحضيري العاشر للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد خلال العام الحالي".
 
وأضافت "شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والفنية احمد نايف رشيد الدليمي إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى".

وناقش الاجتماع "آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد، حيث استعرض الحاضرون مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات التنظيمية، لضمان نجاح القمة وإبراز العراق كدولة آمنة ومستقرة تلعب دورًا فاعلًا في المنطقة العربية".

وأكد حسين على "أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة بأعلى المستويات"، مشدداً على ضرورة تكثيف جهود اللجان المتخصصة لمتابعة الجوانب التنظيمية والفنية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والصحية والخدمية، لضمان استقبال الوفود العربية المشاركة بالشكل الأمثل.

وأشار وزير الخارجية إلى أن "العراق يعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة، تتناول أبرز القضايا العربية، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
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