السوداني من المانيا: البرنامج الحكومي أفرد مساحة كبيرة لدعم القطاع الزراعي

نيوز – سياسي

اكد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ان البرنامج الحكومي أفرد مساحة كبيرة لدعم القطاع الزراعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الجمعة، وفد شركة كلاس المتخصصة بالمعدات الزراعية، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الـ61".

وأشاد السوداني "بعمل الشركة التي أثبتت نجاحها في العراق، ونالت ثقة المزارعين لمتانتها"، مشيراً إلى "وجود سوق رائج في للمعدات الزراعية، ومنها المعدات التي تصنعها شركة كلاس، فضلاً عن أهمية والشراكة مع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، وبناء خط إنتاجي في العراق".

وأكد أنّ "البرنامج الحكومي أفرد مساحة كبيرة لدعم القطاع الزراعي، لارتباطه بالأمن الغذائي، ومساهمته في تقوية الاقتصاد وتنويعه"، مشيراً إلى "قيام بتصدير كميات كبيرة من الحنطة المحلية، بعد مواسم ناجحة لزراعتها ودعم حكومي مستمر للمزارعين".

من جانبه، استعرض الوفد عمل الشركة التي تتواجد في منذ عقود، والرغبة في التأسيس لشراكة حقيقية، واستعداد الشركة لبناء مركز تدريبي لتطوير القدرات العراقية، وكذلك بناء مركز لتقديم الخدمة لأعمال صيانة المعدات والمكائن.