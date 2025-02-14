بيان غاضب من "بابليون" ضد الديمقراطي الكردستاني: يسمون الجيش العراقي "ميليشيا"!

وأشار البيان، الصادر عن كتلة "بابليون" النيابية، إلى أن مجموعة من الأحزاب المنضوية ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني أصدرت مذكرة تدعو إلى تمثيل المكون المسيحي، وهو ما اعتبره نواب "بابليون" تدخلاً غير مقبول في شؤونهم.وأكد النواب أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضد ما وصفوه بمحاولات "تشويه الحقائق"، مشيرين إلى أن القوات العسكرية العراقية الرسمية هي المسؤولة عن حفظ الأمن في نينوى، وليس ما يُطلق عليه "الميليشيات".ادناه نص البيان كاملاً: