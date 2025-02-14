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بيان غاضب من "بابليون" ضد الديمقراطي الكردستاني: يسمون الجيش العراقي "ميليشيا"!

سياسة

2025-02-14 | 06:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بيان غاضب من &quot;بابليون&quot; ضد الديمقراطي الكردستاني: يسمون الجيش العراقي &quot;ميليشيا&quot;!
1,111 مشاهدة

أصدر نواب المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي، بيانًا استنكروا فيه ما وصفوه بمحاولات بعض الأحزاب التدخل في تمثيلهم داخل البرلمان، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات للسيطرة على مقاعدهم البرلمانية من قبل جهات سياسية معينة.

وأشار البيان، الصادر عن كتلة "بابليون" النيابية، إلى أن مجموعة من الأحزاب المنضوية ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني أصدرت مذكرة تدعو إلى تمثيل المكون المسيحي، وهو ما اعتبره نواب "بابليون" تدخلاً غير مقبول في شؤونهم.

وأكد النواب أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضد ما وصفوه بمحاولات "تشويه الحقائق"، مشيرين إلى أن القوات العسكرية العراقية الرسمية هي المسؤولة عن حفظ الأمن في نينوى، وليس ما يُطلق عليه "الميليشيات".

ادناه نص البيان كاملاً:
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نواب

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