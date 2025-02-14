السوداني يبحث مع شركة ألمانية ملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطوير مع الشركة العالمية المتخصصة بطباعة جوازات السفر والبطاقات الوطنية، من خلال مصنعها في العاصمة الذي يعد أحد أبرز روابط العلاقة الاقتصادية بين وألمانيا".ورحب السوداني، "بالمهام التي تنفذها الشركة واطلع على برامجها، ولاسيما المتعلقة بالتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين، مبيناً أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات ضمن برنامجها من أجل تسهيل عمل الشركات لتحقيق تقدم ملموس بهذا المجال".