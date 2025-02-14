الأمم المتحدة تشيد بما حققه العراق في مجال مكافحة المخدرات

وأكد السوداني، وفق بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، "أهمية بين في ما يتعلق بهذا الملفّ الخطير، واستعداد للتعاون مع جميع والمؤسسات المختصة بمواجهة مخاطر المخدرات والجرائم العابرة للحدود، معبراً عن تقديم جميع التسهيلات الخاصة بفتح مقرّ إقليمي للمكتب في العراق".من جانبها، أشادت غادة والي "بما حققه في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وأبدت استعداد المكتب للتعاون مع في هذا المجال وفتح مقرّ إقليمي له في بغداد".