السوداني يؤكد رغبة العراق بإعادة جميع الدول الأوروبية فتحَ بعثاتها الدبلوماسية ببغداد

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ نيوز، ان الاخير "استقبل في مقرّ إقامته بميونخ، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الأوسط السيدة دوبرافكا سويكا".واضاف البيان، ان "اللقاء شهد بحث العلاقات مع المفوضية الأوروبية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعراض جهود الحكومة لتحقيق انعقاد اجتماعات الفرعية بين الجانبين".وهنأ رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان "سويكا لتوليها مهامّها الجديدة"، مؤكداً "الاتفاق مع رئيس الأوروبي على المشترك، والرغبة في عقد (مجلس التعاون) الثنائي خلال هذا العام".وأكد السوداني، "إصرار الحكومة على حلّ مسألة رفع الحظر الجوي الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، ومشاركة سلطة الطيران المدني في الاجتماع الفني مع فريق السلامة الجوية الأوروبي، لبحث تنفيذ التوصيات، وتقييم التقدم الذي أحرزه في تطبيق معايير السلامة الدولية".وشدد على "رغبة في إعادة جميع الأوروبية فتحَ بعثاتها الدبلوماسية في بغداد، كما يدرس حالياً فتح بعثات جديدة له في بعض المدن الأوروبية، فضلاً عن حثّ الجانب الأوروبي على تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في العراق، خاصةً في مجالات البيئة، والطاقة، والزراعة بالتقنيات الحديثة".من جانبها، أبدت سويكا وفقاً للبيان "الحرص والرغبة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية، ودعم عمل الشركات الأوروبية إلى العراق، في ضوء المشاريع الستراتيجية، والاستثمارية التي أعلن عنها العراق".