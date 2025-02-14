السوداني يبحث مع الجنائية الدولية وجوب التعاون الفعال في حلّ النزاعات الدولية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ نيوز، انه استقبل رئيس محمد شياع السوداني، بمقرّ إقامته في ميونخ، اليوم الجمعة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان".وأكد السوداني بحسب البيان على "أهمية العمل الذي تضطلع به الدولية المختصة في حلّ النزاعات حول العالم، مشدداً على وجوب الفعال في هذا المجال".وأشار رئيس إلى "الدور البارز لهذه في إنفاذ العدالة وسيادة الدولي، بما يضمن تحقيق السلم الدولي وترسيخه".