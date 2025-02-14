في ميونخ.. السوداني يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية ICG

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، انه "شهد اللقاء التباحث في تطوير المشترك بين ومجموعة الأزمات الدولية، وضرورة الجهود لتهدئة الأوضاع في منطقة الأوسط وحل النزاعات لتعزيز السلم والأمن الدوليين".وأشار السوداني بحسب البيان الى "رؤية وطروحاته الداعمة لإنهاء التوترات وفرض الاستقرار من خلال تعزيز العمل الإقليمي والدولي الجماعي، وعبر السعي نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات".من جانبها، أشادت كومفورت ايرو "برؤية الداعمة لإحلال السلام وحرصه على دعم جهود المجتمع الدولي لفرض الأمن والاستقرار".