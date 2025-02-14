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السوداني يؤكد من ميونخ دعم العراق وجهوده في ادامة الحوار في اليمن
سياسة
2025-02-14 | 15:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
241 مشاهدة
أكد رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، خلال استقباله بمقر اقامته في ميونخ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد العليمي، دعم
العراق
وجهوده في ادامة الحوار في اليمن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "تطرق اللقاء الى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن استعراض مجمل
القضايا
العربية والإقليمية وضرورة
توحيد
المواقف والرؤى لتعزيز الأمن والاستقرار وحقوق الشعوب الشقيقة والصديقة في العيش الآمن والتنمية".
وأكد السوداني بحسب البيان على "استمرار دعم
العراق
وجهوده في ادامة الحوار في اليمن، ودعم المبادرات الرامية لتسوية الأزمات الراهنة والعمل على تحقيق الأمن والسلام".
من جانبه، أشاد العليمي "بمواقف
العراق
وسياسته المتوازنة إزاء ما تشهده المنطقة من أزمات واحداث في إطار التحركات الساعية لبسط الاستقرار والتهدئة فيها".
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