السوداني يؤكد من ميونخ دعم العراق وجهوده في ادامة الحوار في اليمن

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، انه "تطرق اللقاء الى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن استعراض مجمل العربية والإقليمية وضرورة المواقف والرؤى لتعزيز الأمن والاستقرار وحقوق الشعوب الشقيقة والصديقة في العيش الآمن والتنمية".وأكد السوداني بحسب البيان على "استمرار دعم وجهوده في ادامة الحوار في اليمن، ودعم المبادرات الرامية لتسوية الأزمات الراهنة والعمل على تحقيق الأمن والسلام".من جانبه، أشاد العليمي "بمواقف وسياسته المتوازنة إزاء ما تشهده المنطقة من أزمات واحداث في إطار التحركات الساعية لبسط الاستقرار والتهدئة فيها".