السوداني يبحث مع سيناتورة أمريكية تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة

وذكر بيان لمكتب ورد لـ نيوز، أنه "جرت، خلال اللقاء، مناقشة العلاقات وسبل تعزيز بين والولايات المتحدة، في مختلف المجالات في ضوء الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة، من أجل علاقة ستراتيجية طويلة الأمد، تخدم مصالح الطرفين".من جانبها، أكدت السيناتورة سلوتكن "دعم بلادها للعراق وتطلعاته، ومواقفه الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يؤمن مصالح دول المنطقة ويعزز الاستقرار المستدام".