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مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني

سياسة

2025-02-16 | 07:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني
521 مشاهدة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تأجيل عقد جلسة اليوم الاحد.

وقالت الدائرة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب اجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني".

ادناه جدول اعمال الجلسة التي كانت مقررة اليوم:
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