السامرائي يبحث مع المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية سبل تعزيز الاستقرار في العراق

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "وخلال اللقاء، أكد السامرائي أهمية الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف، ودور الدولي في ترسيخ الاستقرار المجتمعي"، مشيرًا إلى "أهمية دعم البرامج التي تسهم في تقوية النسيج الاجتماعي، لا سيما في المناطق التي شهدت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية".من جانبه، استعرض البهادلي "رؤية المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية في تعزيز التفاهم بين المجتمعات، والتعاون مع الجهات المحلية لتحقيق نتائج ملموسة تصب في خدمة الاستقرار المجتمعي، كما أعرب عن تقديره لجهود السامرائي في متابعة الملفات ذات البعد الإنساني والاجتماعي".