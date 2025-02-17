حقيقة فتح حزب البعث مقر له في أربيل

نيوز – سياسي

عبر رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، عن استغرابه من تصريحات السياسي إياد علاوي بشأن وجود مقر لحزب البعث في أربيل، مؤكدا أن الحزب محظور وفق ولا صحة لفتح له بالإقليم.

وقال بارزاني في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته نيوز، ان "ما حصل من تصريح من أياد علاوي سوء فهم ونحن مستغربين جدا من هكذا تصريحات".

وأضاف، أن "حزب البعث، وبموجب الدستور الذي نلتزم به، هو حزب منحل، ويحظر أي نشاط فكري أو تنظيمي له في أي منطقة من العراق، بما في ذلك إقليم كردستان"، مشددا "على أن إقليم كردستان ملتزم بجميع الأنظمة والقوانين المطبقة في العراق".

وتابع ان "هكذا تصريحات لا أساس لها من الصحة، ونرفضها رفضًا قاطعًا".

وفيما يخص العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أكد بارزاني أن "العلاقة مع جيدة جدًا، وأن محمد شياع السوداني يبذل جهودًا دائمة لحل العالقة بين الطرفين بروح من والاحترام المتبادل"، مؤكدًا "نحن لا نرى أنفسنا فريقين مختلفين، بل نعمل معًا كفريق واحد".

وأشار بارزاني إلى أن "جميع الخلافات يتم حلها عبر الحوار"، لافتًا إلى نجاح إقليم كردستان في إجراء انتخابات سلسة، وهو ما تحقق بفضل دعم محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، والمحكمة الاتحادية".