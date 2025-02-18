لماذا تأخر التصويت على قانون الحشد الشعبي.. برلماني يوضح

وقال شنكالي في تغريدة اطلعت عليها نيوز، إن "ما يجري هو صراع سياسي وانتخابي على هيئة الحشد ولا علاقة له بحقوق واستحقاقات المقاتلين التي يتحدثون عنها".وتابع، ان " الصراع القائم الان هو شيعي ـ شيعي على فحوى ومواد قانون وتقاعد هيئة الحشد الشعبي"، لافتا الى ان "التصويت بالجملة على السلة الواحدة هي بدعة تم اقرارها رسميا من الاتحادية".وأضاف، ان "القوى السنية والكردية سيدخلون على الخط في الوقت المناسب بقوانين المسألة والعدالة وحلبجة".