المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية ضد السوداني

وجاء في قرار الذي اطلعت عليه نيوز، "الحكم بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم وفقا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي في المصارف المرخصة من قبله وفقا للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية على ان يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض".كما تضمن القرار “الحكم برد دعوى المدعي رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته بخصوص بقية الطلبات الواردة فيها لعدم الاختصاص".