تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اللجنة باشرت أعمالها في متابعة نفوق الحيوانات، وتحديد أسبابها من خلال الزيارات الميدانية، وسحب النماذج المرَضية للحمى القلاعية بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية (الفاو)، لغرض فحص العينات في المختبرات المرجعية العالمية.كما وجّه السوداني – وفقا للبيان - وزارة الزراعة بجرد الأضرار وحصرها ومتابعة معدلات حدوثها وظهورها.وتطمئن اللجنة المواطنين الكرام، بأنّ هذا المرض الذي يصيب الماشية لا ينتقل إلى الإنسان من خلال استهلاك المنتجات الحيوانية كاللحوم والحليب ومشتقاته، ولا يشكل خطراً على صحّة المستهلك، بحسب البيان.