العراق يرحب باستضافة السعودية للمباحثات الروسية الامريكية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تعرب عن ترحيب جمهورية باستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للمباحثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُعدّ خطوةً مهمةً نحو تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأضافت: "تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بدورها الفاعل في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات الدولية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة".وتشدد الوزارة على "أهمية هذه المباحثات في تعزيز الدولي ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها العربية".كما تؤكد الوزارة "أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".