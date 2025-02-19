السيد الصدر بشأن تحديث سجل الناخبين: أمر لا بد منه

نيوز – محلي

اكد زعيم التيار الوطني الشيعي الصدر، اليوم الأربعاء، ان تحديث سجل الناخبين بمفوضية الانتخابات "أمر لا بد منه".

وقال في رد له على سؤال بشأن (ما هو المترتب علينا كابناء التيار الوطني الشيعي من تحديث سجل الناخبين خصوصا ان العليا للانتخابات حددت وقت التحديث، لـ نيوز، "ذلك امر لا بد منه".

وأضاف "هو نافع لكم سواء دخلتم الانتخابات أم قاطعتموها.. فالتفتوا الى ذلك رجاء اكيداً".