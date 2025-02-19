السوداني يؤكد لنظيره اللبناني استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، انه "عبّر السوداني، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لسلام بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً استمرار في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذاً لقرارات بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات".من جانبه، أكد "حرص حكومته على تنمية العلاقات مع في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة".