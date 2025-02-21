من الموصل.. السامرائي يؤكد أهمية دور العشائر في تعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي

وذكر في بيان، ورد لـ نيوز، ان "رئيس العزم، السامرائي، زار مضيف الحاج عبيد الحديدي في مدينة الموصل، حيث كان في استقباله الشيخ قاسم العبّوش، شيخ عشيرة الگواصمة من قبيلة السادة الحديديين، والحاج عبيد الحديدي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوجهاء والنخب من أبناء المدينة".وأكد السامرائي، بحسب البيان، "أهمية دور العشائر في تعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن "الموصل بأصالتها وتاريخها العريق تستحق كل الجهود التي تُبذل لإعادة إعمارها والنهوض بواقعها، كما استمع إلى رؤى ومقترحات الحضور حول سبل تحسين الخدمات التي تعود بالنفع على أبناء المحافظة".من جانبهم، عبّر الحاضرون عن "تقديرهم لزيارة السامرائي واهتمامه بقضايا المدينة"، مؤكدين ضرورة "توحيد الجهود للنهوض بواقع نينوى ودعم المبادرات التي تعزز الأمن والاستقرار وتوفر الحياة الكريمة لأهلها".