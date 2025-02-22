العراق ينفي التقارير بشأن تهديدات واشنطن حول استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان

نيوز – محلي

نفت الحكومة العراقية، التقارير بشأن قيام الإدارة الأميركية بتهديدها بعقوبات إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم .

وقال مستشار الخارجية لرئيس الوزراء فرهاد علاء الدين، لـ"رويترز" إن "بغداد تنفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان".

واضاف علاء الدين أنه "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأميركية مؤخراً، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ثمانية مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضغطت على للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم أو مواجهة عقوبات إلى جانب .