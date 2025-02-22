المالكي يفجرها: أمريكا تطلب حل الحشد الشعبي ونقل سكان غزة إلى الأنبار

وقال المالكي في حوار تابعته نيوز، إن "تنفيذ هذا المخطط سيعرض البلد والوضع العام الى الاهتزاز"، مشيرا الى ان "عدد افراد الحشد الشعبي وصلت الى 260 ألف مقاتل".وتابع، ان "الحشد الشعبي يحتاج إلى إعادة نظر وتأهيل حتى يتحول إلى جهاز عسكري أسوة بالأجهزة الأمنية وان يكون ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً"، لافتا الى ان "قرار الرفض ولا توجد أي جهة خارجية تدخلت بهذا الامر".وأضاف، ان "امريكا طلبت من اسكان اهل غزة في صحراء الانبار، وهذا امر مرفوض من الجانب والفلسطيني"، مبينا ان "أمريكا اقترحت بناء مجمعات سكنية كاملة في الانبار لسكان غزة".وأردف زعيم ائتلاف القانون: "الإطار التنسيقي مستمر بالمرحلة القادمة حتى لو عاد السيد الصدر للعملية السياسية ويدي مفتوحة له دائماً".