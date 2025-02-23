عدسة السومرية توثق الحضور العراقي في "تشييع الأمينين" ببيروت

واظهرت صور خاصة لعدسة التي واكبت الفعاليات الأولى قبل موعد التشييع، وجود حضور كبير وفعال استعدادا لمراسم التشييع، حيث أظهرت المشاهد لافتة بعنوان الموكب لدعم لبنان، والذي يحتشد حوله العشرات من العراقيين، كما رفعت لافتة بعنوان "جئناك من معاهدين"، مرفقة مع رسم متداخل للعلم واللبناني حيث تعاقبت شجرة ارز لبنان مع كلمة الله أكبر.وغادر خلال الأيام الخمسة الماضية حوالي رحلتين يوميا الى بيروت، ما يشير الى احتمالية مشاركة اكثر من الف شخص في مراسم التشييع بلبنان والتي ستنطلق اليوم في الساعة الواحدة ظهرا (الثانية ظهرا بتوقيت بغداد).