السامرائي يفتتح مكتبا لتحالف العزم في منطقة الحْصَي بالفلوجة

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "افتتح المهندس السامرائي، رئيس العزم، اليوم الاحد، الشيخ وطبان العيفان العيساوي عضو العزم في منطقة الحْصَي بمدينة الفلوجة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية وشيوخ العشائر والوجهاء، وذلك في إطار توسيع دائرة التواصل المباشر مع أبناء وتعزيز العمل الميداني لخدمتهم".وأكد السامرائي خلال الافتتاح أن "هذا المكتب سيكون محطة مهمة للتفاعل مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم"، مشددًا على "أهمية العمل المشترك بين القوى الوطنية والعشائرية لتحقيق التنمية وتحسين الواقع الخدمي في الفلوجة والأنبار عمومًا".كما أشار إلى أن "تحالف العزم يواصل جهوده لتقديم الحلول العملية للتحديات التي تواجه أبناء المحافظة، سواء في ملف الإعمار أو دعم الشباب وتوفير فرص العمل"، مؤكدًا "التزامه بالسعي إلى واقع المدن المحررة وضمان استقرارها".