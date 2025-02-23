السامرائي يؤكد على الدور المحوري للعشائر في تعزيز الاستقرار والمساهمة بإعمار الأنبار

نيوز – سياسي

اكد رئيس العزم السامرائي، اليوم الاحد، على الدور المحوري للعشائر في تعزيز الاستقرار والمساهمة بإعمار .

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس العزم السامرائي زار، اليوم الأحد، مضيف قبيلة البوعيسى في محافظة الأنبار، حيث كان في استقباله الشيخ بركات السعدون، وعدد من شيوخ ووجهاء قبيلة البوعيسى والقبائل الأخرى من أبناء المحافظة".

واكد السامرائي خلال اللقاء، "على الدور المحوري للعشائر في تعزيز الاستقرار المجتمعي والمساهمة في إعادة الأنبار"، مشيراً إلى "أهمية تضافر الجهود بين القيادات العشائرية والسياسية للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظة".

كما استمع إلى مداخلات الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه أبناء الأنبار، مؤكداً أن "تحالف العزم ملتزم بالعمل على تذليل العقبات ودعم المشاريع التي تسهم في حياة المواطنين، وتعزيز فرص العمل للشباب".

من جانبهم، رحب شيوخ ووجهاء البوعيسى بهذه الزيارة، وأشادوا بمواقف السامرائي الداعمة للمحافظة، مؤكدين "أهمية تعزيز العمل المشترك لخدمة أبناء وتحقيق تطلعاتهم".