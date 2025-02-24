السامرائي يستقبل الطبيب المعجزة "أبو رغيف" ويشيد بدوره الإنساني في غزة

وقال رئيس في بيان ورد لـ نيوز، إن "السامرائي أشاد بالجهود الإنسانية الكبيرة التي بذلها أبو رغيف خلال الأشهر السبعة الماضية ضمن الطواقم الطبية الدولية في غزة"، مؤكدًا أن "عمله يمثل نموذجًا مشرفًا للعراقيين في ميادين العطاء والتضحية".وأضاف المكتب، أن السامرائي أثنى أيضا على التكريم الذي ناله الدكتور من قبل رئيس مجلس الوزراء بلقب (سفير الإنسانية)"، مشيرًا إلى أن "هذه الجهود تعكس القيم النبيلة التي يتحلى بها أبناء في دعم الإنسانية العادلة".من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف عن اعتزازه بانتمائه للعراق، وفخره بالمساهمة في تقديم الخدمات الطبية لأبناء غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، مؤكدًا أهمية استمرار دعم للمبادرات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. بحسب البيان.