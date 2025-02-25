بضمنها القمة العربية.. ثلاثة ملفات على طاولة مباحثات السيد الحكيم والسيسي

نيوز – سياسي

بحث رئيس قوى الوطنية السيد عمار الحكيم اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثلاث ملفات بضمنها عقد مؤتمر القمة العربية.

وقال السيد الحكيم في بيان ورد لـ نيوز، ان " رئيس قوى الوطنية السيد عمار الحكيم التقى في مستهل زيارته إلى جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعرب للسيسي عن بالغ تقديره لموقف مصر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية".

وأكد السيد الحكيم على دعمه واسناده "لجهود مصر قيادة وشعباً في منع تهجير الشعب الفلسطيني والحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية عبر التمسك بالتراب الوطني الفلسطيني".

ووفقا للبيان فأن "الجانبين استعرضا تطور العلاقات بين ومصر وسبل تعزيزها وتقوية أواصرها".

واعرب السيد الحكيم "عن الارتياح للتطور المستمر في العلاقات بين الشقيقين، لا سيما في مجال في مشاريع إعادة الإعمار"، مشيدا "بجهود الحكومة العراقية في تذليل الصعاب لتسهيل عمل الشركات المصرية التي أثبتت جدارتها في ما يسند إليها من مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية في العراق".

إقليمياً، عبر السيد الحكيم "عن حرص على استقرار المنطقة والدفع باتجاه تفكيك الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بما ينعكس إيجاباً على الأمن والازدهار ويساهم في دفع عجلة التنمية والتطوير"، مؤكدا حرصه "على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وأن تتاح الفرصة للشعب السوري الشقيق لتقرير مستقبله بحرية".

وشدد على أهمية "دعم مؤسسات اللبنانية وإبعاد لبنان عن الصراعات وتصفية الحسابات".

وعبر عن اهتمامه وحرصه "على نجاح القمة العربية الاعتيادية التي ستستضيفها بغداد في الأشهر المقبلة وضرورة توثيق أسس المشترك وإيجاد صيغة تكامل اقتصادي وسياسي يضمن لدولنا العربية مكانتها وسط المتغيرات الدولية المتسارعة، لا سيما وأن المنطقة العربية تزخر بالثروات البشرية والطبيعية والموقع الاستراتيجي المتميز، بما يجعلها قادرة على إدارة التحديات وإيجاد الفرص وضمان مستقبل شعوبنا العربية الكريمة".