السوداني يصدر توجيها للمحافظين بشأن تعطيل الدوام.. ضرورة توافر الاسباب الحقيقية

نيوز – محلي

وجه السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيها للمحافظين بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي عموماً.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس وجه، اليوم الثلاثاء، بضرورة توافر أسباب حقيقية وموجبة لتعطيل الدوام الرسمي عموماً، وخلال تقلبات أحوال الطقس، وعلى وجه الخصوص، تعطيل دوام المدارس".

وأكد العوادي ان "السوداني شدد على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام توفير الوقت الكافي لإتمام المناهج التربوية والتعليمية، والالتزام بالتوقيتات المثبتة للعام الدراسي".