القضاء: مذكرات القبض الصادرة بحق ترامب والجولاني مزورة

نيوز – محلي

اصدر مجلس الأعلى، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن مذكرات القبض الصادرة بحق الرئيس الأمريكي والرئيس السوري الانتقالي الشرع (الجولاني).

وقال في بيان ورد لـ نيوز، ان "المركز الإعلامي لمجلس الاعلى رصد نشر مذكرات قبض في مواقع التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى محاكم تحقيق".

وأضاف "بعد الاتصال بالمحاكم المنسوب لها اصدار هذه المذكرات أنها مزورة وغير صحيحة".

وحذر "من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون"، لافتا الى انه "سوف يتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".