السوداني: نحن أمام محافظة جديدة بجوار بغداد ونعتمد أسلوباً جديداً بحل أزمة السكن

نيوز – سياسي

أكد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ان الحكومة تعتمد أسلوباً جديداً في حل أزمة السكن"، لافتا الى ان هناك محافظة جديدة بجوار العاصمة .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني اطلق، اليوم، الأعمال التنفيذية لـ10 آلاف قطعة أرض سكنية، ضمن مشروع الحكومة الخاص بتوزيع الأراضي السكنية المخدومة في مدينة النهروان بمحافظة بغداد".

وأضاف ان "السوداني أجرى جولة ميدانية لنموذج مستكمل لقطع الأراضي المخدومة الجاهزة للتوزيع، التي تشغل مساحة 100 دونم من أصل 2500 دونم، هي المساحة الكلية المشروع، تضم 10 آلاف وحدة سكنية، كما استطلع سيادته في جولة كامل مساحة المشروع"، مثمنا "جهود وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ومحافظة وكل الملاكات الهندسية والإدارية والعاملين على إنجاز هذا المشروع المهم، والاعتماد على أسلوب جديد بتوزيع أراضٍ سكنية للمواطنين تتمتع بخدمات متكاملة، ضمن رؤية الحكومة ونهجها في معالجة أزمة السّكن".

وأشار إلى أنّ "هذا المشروع يشتمل على توفير شبكات مياه الصرف الصحّي والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات والطرق والمدارس والدوائر والمراكز الصحية"، مؤكداً أن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة بغداد، معنيتان بإيصال الخدمات المتكاملة إلى هذا الموقع".

وبيّن أنّ "النهج الحكومي اعتمد الانفتاح على مناطق أطراف المدن، ومنها مدينة الفرسان التي خُصصت لضباط ومنتسبي وزارة الدفاع، والاتفاق مع مُطوّر عقاري لتجهيزها بالخدمات"، مشيرا إلى "المشروع الأكبر المتمثل بمدينة الورد التي تضم 100 ألف وحدة سكنية".

وأوضح أنّ "هذه المشاريع، مع وجود مدينة بسماية، والمشاريع السكنية الجديدة التي تم الإعلان عنها، ستكون بمستوى محافظة جديدة بجوار محافظة بغداد"، لافتا الى "اننا وضعنا أزمة السكن في سلم أولوياتنا، ومُدننا اكتظت بالوحدات السكنية وبالسياسة الخاطئة لحل أزمة السكن".

وذكر ان "المشاريع الجديدة بهذا الموقع كفيلة بحل أزمة السكن بالكامل، وستوفر مختلف الخيارات للمواطنين على مختلف مستوياتهم المعيشية"، موضحا ان "الحكومة اعتمدت منهج توفير السكن للمواطنين، بحسب فئاتهم المجتمعية وإمكانياتهم المادية".

وبين ان "العمل سيتواصل في المشاريع السكنية ببغداد وباقي المحافظات، وهناك مشروع سيُنجز ويفتتح بعد اعتماد آلية المطور العقاري وتوفير الخدمات فيه"، موضحا "اننا نعمل على تنفيذ أولوياتنا وبرنامجنا بكل هدوء، ونستند إلى أدوات ناجحة، وهذا عهدنا ووعدنا للمواطنين".

واكد ان "برنامجنا الحكومي نصّ على توزيع 500 ألف وحدة سكنية، والعمل مستمر لتحقيق ذلك، وسبب التأخير كان في الإجراءات الإدارية".