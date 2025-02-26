السيد الحكيم: حريصون على نجاح قمة بغداد وضرورة الخروج بقرارات تجمع الشمل العربي

وقال رئيس التحالف في بيان ورد لـ نيوز، إنه "في بيت العرب وجامعتهم، التقى السيد الحكيم، بمعالي العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط".وبحسب البيان، أكد السيد الحكيم على "تقديره للدور المحوري والتاريخي لجامعة العربية، وحرصه على دعم جهودها في تقوية وتدعيم العمل المشترك في ظل التحديات التي تعاني منها المنطقة والعالم".وأضاف المكتب، أن "السيد الحكيم استعرض تطورات الملف وأشاد بجهود حكومة السوداني في إعادة الإعمار"، مؤكداً حرصه على "نجاح قمة المرتقبة وضرورة الخروج بقرارات تجمع الشمل وتقرب وجهات النظر عبر الحوارات الصريحة والجادة".