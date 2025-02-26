العامري ومسعود بارزاني على طاولة واحدة لتسوية الخلافات بين بغداد واربيل

المكتب الإعلامي للعامري ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اللقاء شهد تسليط الضوء على الأوضاع السياسية والأمنية في والمنطقة، بالإضافة إلى بين مختلف الأطراف لحماية استقرار .كما بحث الجانبان - بحسب البيان - سبل تسوية الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم .