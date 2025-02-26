السيد الصدر يوجه دعوة للحكومة السورية بعد الاعتداءات الاسرائيلية

وقال الصدر، في منشور له على منصة "أكس"، "اننا نتابع بدقة التحركات الصهيونية الاستعمارية واعتداءاتها الارهابية على الجمهورية السورية الشقيقة واننا اذ نشجب ونستنكر القصف الصهيوني فاننا نتمنى على العربية عموما والحكومة السورية خصوص وبالأخص الرئيس السوري أن يترك التصريحات الطائفية وان لا يقف مكتوف الايدي ازاء القصف الاسرائيلي وتوغله الاستعماري في الاراضي السورية".واضاف " فترك التصريحات الطائفية سيعزز من وحدة الصف الاسلامي وسيكون بذلك بابا لقوة الموقف الاسلامي والعربي ضد الاعتداءات الصهيو-امريكية في ولبنان وغزة هاشم".