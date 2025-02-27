السوداني يوجه بأطلاق حملة وطنية لمحو الأمية ويكلف "البخاتي" برئاستها

وذكرت هيئة الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان هذا التكليف جاء بعد نجاح المديرية العامة للتربية والتعليم بتنفيذ شعار (حشد خالٍ من الأمية) لتعميم تجربة الحشد على .كما وجه – بحسب البيان - باستحداث مادة "الهوية الوطنية" ضمن المناهج التربية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا.