مجلس البصرة يخصص 5 ملايين شهريًا لرئيسه واعضائه "للبنزين والضيافة ومساعدة الفقراء"!

وبحسب الوثيقة التي تأكدت نيوز من صحتها بالفعل، فإن مجلس وفي جلساته، قرر التصويت على منح رئيس ولكل عضو من أعضاء مبلغ مليون دينار لوقود عجلاتهم الخاصة، فضلا عن 700 الف دينار ضيافة، و3 ملايين دينار لـ"مساعدة الفقراء والمتعففين"، أي 4 ملايين و700 الف دينار لكل عضو تصرف شهريًا لهم، هذا باستثناء الراتب.كما تضمن القرار صرف 6 ملايين "مكافأة" للرئيس ولكل عضو، تنفق بواقع 3 ملايين دينار في بداية العام، و3 ملايين دينار في نهاية العام.وتسببت الوثيقة بضجة وجدل في الأوساط البصرية، حيث لا تزال مجالس المحافظات كما يبدو مخصصة لبحث امتيازاتها الخاصة، خصوصا في التي جاء هذا القرار الذي سيكلف المحافظة بواقع 62 مليونا و400 الف دينار سنويًا لكل عضو في المجلس، الذي يضم 23 عضوا، ما يعني ان اجمالي المبلغ سيكون 1.4 مليار دينار سنويًا، في الوقت الذي تشهد المحافظة احتجاجات للمطالبة بالخدمات، كما تشهد المحافظة اليوم تظاهرات لمرضى الثلاسيميا الذين يشكون من عدم توفر العلاجات.