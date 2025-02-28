تحذير واجتماع طارئ مرتقب.. ماذا تنوي واشنطن فعله في العراق؟

نيوز – محلي

يعتزم الاطار التنسيقي، عقد اجتماع طارئ لمناقشة تفاصيل اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت مصادر سياسية إن "قادة في الإطار التنسيقي يتعاملون حالياً مع مضمون كلام الوزير الأميركي على أنه تهديد مباشر للنظام في العراق".

وقال القيادي في الإطار التنسيقي، عدي الخدران بتصريح صحافي، إن "الحكومة تعمل منذ بداية الأزمة في المنطقة بأن يكون بعيداً عن ساحة الصراع والحرب، وكل اجتماعات الإطار التنسيقي خلال الفترات الماضية كانت تؤكد على تحييد من الدخول في أي معركة، وألّا يكون ضمن أيٍّ من المحاور الإقليمية والدولية".

وتوقع الخدران أن يعقد الإطار التنسيقي "اجتماعاً طارئاً ومهماً خلال اليومين المقبلين لمناقشة ما جاء من رسائل تحذير أو تهديد أميركي، نقلها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للخروج بنتائج واتفاق، يبعد عن أي عقوبات أو قرارات أميركية قد تؤثر سلباً على الوضع العراقي الداخلي".

وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، بتصريحات تلفزيونية، أن "العراق يعمل على حماية التوازن في علاقاته مع كل من وطهران"، مشيراً إلى "التزام بغداد الاتفاقية الأمنية مع إيران".